Nommé sélectionneur en juin dernier par la Fédération tunisienne de football (FTF), Faouzi Benzarti a été démis de ses fonctions ce mardi par l’instance fédérale.

‘’La Fédération tunisienne de football annonce qu’un accord a été trouvé avec le coach Faouzi Benzarti pour mettre fin au contrat qui reliait les deux parties’’, a annoncé la FTF dans un communiqué

‘’La Fédération tunisienne de football tient à remercier M. Faouzi Benzarti pour les services et les efforts fournis durant son mandat de sélectionneur de l’équipe nationale et lui souhaite bonne chance et plein succès pour la suite de sa carrière d’entraîneur’’, lit-on dans le document.

Le technicien de 74 ans a, sans doute,été emporté par les mauvais résultats concédés lors de la double confrontation contre le Comores lors de la dernière trêve internationale. En effet la Tunisie a été battue sur sa pelouse (0-1) avant de faire match nul (1-1) à Abidjan contre le même adversaire pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can Maroc-2025.