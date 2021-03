Le décompte macabre des conséquences directs du complot visant le leader des Patriotes, Ousmane Sonko, accusé de “viols” et arrêté, depuis hier, pour “troubles à l’ordre public” a commencé. Et, c’est au sud, dans ce qui est devenu le bastion des patriotes que cela a démarré. Un jeune manifestant vient d’être tué par les forces de défense et de sécurité.

Au moment où ces lignes sont écrites, Bignona a enregistré la première en vie humaine de ces manifestations. A en croire des sources judiciaires locales, “un jeune a trouvé la mort au cours des confrontations avec les forces de sécurité et de défense“. Joint par la rédaction de Kewoulo, le porte-parole de la gendarmerie a décidé ne pas se prononcer sur le sujet, préférant nous renvoyer aux autorités administratives locales. Pour leur part, la gouvernance de Ziguinchor comme la préfecture de Bignona on préféré jouer à la carpe. Silence et bouche cousue. A en croire des correspondants locaux de la presse, “c’est ce matin que la mort du jeune homme est survenu.”

Au préalable, la multiplication des foyers de tensions à Bignona a poussé le préfet à faire appel à des renforts venus de Ziguinchor, la capitale de la Casamance, à une trentaine de kilomètres. Mais, malgré cette forte arrivée des effectifs militaires de Ziguinchor, la maison du préfet comme des édifices appartenant à des privés n’ont pas échappé à la furie des manifestants. A Ziguinchor, plus au sud, c’est le même désolant spectacle de saccages qui s’est offert aux populations.