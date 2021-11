« Apologie au viol » : Jamra exige le retrait de la licence de l’organisatrice de Miss-Sénégal

JAMRA dénonce les propos scandaleux de l’organisatrice de Miss Sénégal, largement relayés dans les réseaux sociaux où ils continuent de susciter une vague d’indignations. « Elle n’a pas trouvé mieux, pour compatir au triste sort de cette nouvelle victime de la mafia de l’exhibitionnisme “MISS SÉNÉGAL”, que de la jeter en pâture à l’opinion en affirmant de manière tout aussi péremptoire qu’irresponsable que “Ku ñu fi violé Yaw la nééx” (les victimes de viol sont complaisantes envers leurs bourreaux) » note le communiqué. Aussi, « la mesure conservatoire la plus urgente que l’État devrait prendre étant de retirer sans délai à cette organisation sa licence, qu’elle est loin de mériter ! Et de l’assigner séance tenante en justice pour apologie au viol.

« Les organisateurs de ces compétitions de charme et d’élégance féminines font miroiter aux jeunes postulantes, avides de célébrité et de gains d’argent facile, des voyages somptueux sponsorisés par des “donateurs”, qui font convoyer ces “chairs fraîches exotiques” vers des réceptifs hôteliers, où les attendent des pachas pleins aux as et fornicateurs devant l’Éternel », note le texte.