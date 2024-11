En citant Emil Ajar, il qualifie le besoin d’affabulation de Dia de signe d’immaturité et pointe ce qu’il considère comme un combat perdu contre Macky Sall. Diouck reproche à Dia de recourir à des insultes plutôt que de s’engager dans des discussions sérieuses sur la faisabilité des projets du Plan d’Action Prioritaire (PAP).

Il insiste sur le fait que Dia confond économie et infrastructures et critique son incapacité à reconnaître les améliorations dans la gestion des finances publiques, notamment depuis l’émergence de Sonko. Diouck souligne également l’importance de la gestion de l’eau au Sénégal, qu’il considère comme une révolution économique essentielle.

En mettant en avant la différence entre Macky Sall et le président Diomaye, il dépeint Sall comme un “apprenti dictateur” et loue Diomaye pour son appel à la vérité et au patriotisme. En conclusion, Diouck exhorte Dia à grandir et à adopter une approche plus mature et constructive dans ses interventions politiques.