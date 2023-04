Agences régionales de développement : Vers un mouvement d’humeur des travailleurs

Les travailleurs des agences régionales de développement du Sénégal comptent mettre à exécution un plan d’action suivi du dépôt d’un préavis de grève pour une prise en charge correcte de leurs revendications légitimes.





Face à la presse, ils interpellent le ministre des Collectivités territoriales et comptent le rencontrer afin de trouver des solutions à leurs préoccupations.

Les membres du Syndicat des travailleurs des agences régionales de développement du Sénégal exigent des autorités une meilleure prise en charge de leur situation administrative.

En effet, les ARD sont des établissements publics locaux à caractère administratif et ont pour mission essentielle d’apporter aux collectivités territoriales de chaque région du pays un cadre d’assistance dans tous les domaines liés au développement et à la coopération. Elles appuient la coordination et l’harmonisation des interventions et initiatives des communes et départements en matière de développement local.

Cependant, il est constaté une évasion massive du personnel-cadre pour diverses raisons. Ces derniers quittent ces structures pour aller dans d’autres programmes plus alléchants et prometteurs, fuyant ainsi le piège des traitements cristallisés depuis 2012 et le caractère hybride des conventions collectives interprofessionnelles qui leur sont appliquées.

Ces travailleurs ont alors décidé de déposer un mémorandum en plusieurs points. Il s’agit, entre autres, de la revalorisation des salaires des agents des ARD, la décristallisation des salaires fixés depuis 2012, la révision de la convention utilisée pour établir les contrats de travail et des indemnités de logement, une meilleure prise en charge des chauffeurs lors des déplacements, mais aussi le paiement des heures supplémentaires et des indemnités kilométriques ou dotation en carburant des chauffeurs.