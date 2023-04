Carburants : pourquoi le prix de l’essence baisse alors que celui du gazole grimpe ?

Pourquoi ces évolutions opposées, alors que les deux carburants sont raffinés à partir du même produit originel, du pétrole brut, dont le baril de Brent est, lui, reparti à la hausse, prenant 7,70 dollars en une semaine pour s’établir à 84,60 dollars ? « Merci la grève !, répond, un brin provocateur, Francis Pousse, président de la branche stations-service du syndicat professionnel Mobilians. Traditionnellement, on est autosuffisant en essence, c’est-à-dire que nos raffineries arrivent à en produire suffisamment pour notre consommation nationale, sachant qu’elle représente 30 % de l’ensemble de notre consommation de carburants, les 70 % restants provenant du diesel. »

Mais la grève dans une partie des sept raffineries que compte la France métropolitaine (une huitième se situe en Martinique) a temporairement bouleversé la donne. Et il a fallu compenser en achetant de l’essence sur les marchés. « Les vendeurs nous ont vus venir, et ils en ont sans doute profité pour se faire un peu de marge supplémentaire. On retrouve la différence actuellement dans les prix à la pompe. »