Affrontement à Ziguinchor: Ca chauffe entre lacrymogènes ( Police ) et cocktail Molotov ( manifestants )

La ville de Ziguinchor est depuis ce lundi 15 Mai matin en proie à des affrontements entre des jets de grenades lacrymogènes lancés par les éléments de la police et des Cocktail molotov répliqués par les manifestants.

Les militants du leader de la coalition Yewwi Askan Wi et par ailleurs maire de la commune de Ziguinchor qui ne comptent pas laisser, comme le prévoit la loi, les forces de défense et de sécurité embarquer leur mentor politique à Dakar ou il doit comparaitre demain mardi devant la barre de la chambre criminelle contre l’ex masseuse Adji Sarr dans le cadre du procès de viol les opposant, ont barré les routes et artères qui mènent au domicile de Ousmane Sonko.

La maison du leader politique de l’opposition est par aussi encerclée par des militants et des femmes du bois sacré qui y passent la nuit, veillent au grain et assurent la sécurité du domicile depuis avant hier en entonnant des chants mythiques et battants des calebasses.

Pour rappel Ousmane Sonko a déclaré qu’il ne répondrai plus à la justice. Il a prôné et recommandé pour la même occasion à ses militants et partisans une désobéissance civile.

Source: Kewoulo.info/ Ziguinchor