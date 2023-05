Deux députés de l’opposition sénégalaise, Massata Samb et Mamadou Niang, ont été condamnés, à six mois de prison ferme pour avoir frappé une collègue de la majorité, Amy Ndiaye, à l’Assemblée Nationale. La députée enceinte victime des coups avait dû être hospitalisée après les faits.

Leur condamnation vient d’être confirmé par la cour d’appel. Les députés du PUR viennent d’être condamnés à 6 mois de prison ferme et 5 millions de dommages et intérêts.

De ce fait, ils perdent leur mandat de députés et seront remplacés par leurs suppléants.

Le délibéré est prévu le 22 mai prochain.