Le chanteur Sidy Diop a passé sa première en détention dans la prison centrale de Dakar, Rebeuss. Et, si l’on en croit des informations obtenues par Kéwoulo, il pourra passer devant les juges lors des prochaines audiences du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est poursuivi pour des délits de conduite de véhicule sans permis, défaut d’assurance etc….

Sidy Diop, présenté par ses mélomanes comme le plus grand rival de Wally Seck, doit se sentir honteux du fond de sa cellule où il a passé sa première de détention après le passage mouvementé de la garde à vue dans la chambre de Sûreté de la brigade de gendarmerie de Hann. Arrêté le lundi, à bord de son véhicule, un bolide tout neuf pas encore immatriculé au Sénégal, le chanteur n’a pas pu convaincre les enquêteurs de sa bonne foi. Selon les premières informations obtenues du dossier, Sidy Diop aurait pu bénéficier d’une liberté provisoire et devait -sur convocation- repasser le lendemain voir les gendarmes si son comportement ne l’avait pas trahi face au gendarme qui l’a contrôlé vers 1heure et demie, en cette fin de nuit de dimanche.

Interpellé lors d’un banal contrôle routier, le chouchou des jeunes filles et des mélomanes dakarois s’est montré incapable de montrer le moindre document lui donnant le droit de conduire son véhicule. Contrairement à ce que beaucoup de nos concitoyens croient savoir, Sidy Diop n’avait pas de permis de conduire. Il ne l’a jamais passé au Sénégal. C’est pourquoi, face au gendarme qui lui a demandé ce document nécessaire à la conduire d’un véhicule, Sidy Diop a laissé croire qu’il bénéficie bien d’un «permis de conduire international»…..délivré par la Gambie. Et alors que le gendarme s’attendait à ce que le chauffard lui présente ce fameux permis international délivré par ….la Gambie, il a déclaré que le document -dont il n’a gardé aucune trace- a été perdu, volé il y a quelques jours.

Il se trouve que Sidy Diop a un autre problème pas moins sérieux que le premier: son bolide qui a fait jaser ses fanatiques n’a jamais été immatriculé au Sénégal. C’est une plaque gambienne qui est apposé sur les parechocs et bénéficie d’un passavant pour rouler au Sénégal. “Mais, le passavant de son véhicule a expiré depuis longtemps et il continuait à le conduire.” Ont fait savoir des sources de Kéwoulo.

Face à cette situation, le gendarme verbalisateur n’avait de choix que de rendre compte à son chef qui a décidé l’arrestation du chauffard et l’ouverture d’une enquête sur cette affaire. Et, depuis que l’affaire a été ébruitée, tout ce que le Sénégal compte de personnalités influentes a été touchée pour intervenir en faveur de Sidy Diop. Si certains ont refusé de se mêler de l’affaire, tous ceux qui ont essayé d’obtenir la libération du chanteur se sont heurtés au refus de négocier et du commandant de brigade et du procureur de la République. A ce rythme, Sidy Diop risque de prendre son mal en patience jusqu’au lundi prochain pour faire face au tribunal….