Affaire François Mankabou : Les parents et proches du défunt ne croient pas aux propos du Procureur et réclament justice

Les parents et proches de François Mancabou ont fait face à la presse, ce samedi à Dakar pour s’indigner et déplorer les conditions dans lesquelles il est décédé. Ces derniers réclament justice dans le cas contraire, ils comptent se faire justice de façon traditionnelle. Un secret, disent-ils, qu’ils « préfèrent taire ». Ils ont également déploré l’attitude du Procureur avant de réfuter ces propos.

« Les parents et proches de François Mancabou s’indignent et déplorent les conditions dans lesquelles leur parent est mort. Nous sommes dans un pays de droit et nous réclamons justice pour François Mancabou, un Sénégalais qui a servi ce pays, d’abord dans l’armée et en suite comme garde rapproché de l’ex ministre Cheikh Tidiane Guadio. Nous voulons faire comprendre à l’opinion nationale et internationale que l’étiquette ou le nom qu’on veut coller à notre frère n’est que mensonge. Si cela s’avers être vrai, donc l’Etat du Sénégal a servi avec un terroriste. Ce qui est inadmissible, incompréhensible. Nous n’accusons personne, mais nous réclamons justice. Parce que nous ne croyons pas, et nous n’allons jamais croire aux propos du procureur de la République », a déclaré Samuel Biagui secrétaire général des étudiants Mankagne de l’Université Cheikh Anta Diop.

Déplorant l’attitude du Procureur, M. Biagui qui parle de leur propre justice, explique : « Quand nous parlons de notre propre justice-là, ce sont des secrets traditionnels que nous ne pouvons pas évoquer ici. Donc nous appelons la justice sénégalaise de faire son travail. Si non nous le ferons à notre manière comme je viens de vous le dire. Nous déplorons également la procédure de la police, sa manière de faire. La police est là pour protéger la population, et non pour les tuer. Ce n’est pas des menaces, mais vous tuez les enfants des autres n’oubliés pas que vous avez des familles ».

Pour Léon Boissi, la vérité est que leur parent a été assassiné. « François Mancabou est un citoyen sénégalais qui a été assassiné. C’est cela la vérité. Maintenant, que la justice fasse son travail. Les propos que le procureur nous a servis ne tiennent pas la route. Même un enfant de classe de CM2 saura que ces propos ne passent pas. Je dis que c’est une affaire politique. D’abord, on nous parle de l’affaire Adji Sarr, après on nous parle de la présence des rebelles à Dakar, que personne ne voit, aujourd’hui, on nous parle de forces spéciales. Je dis tout ça, c’est des complots mal ficelés, des complots bidon.

Ces gens insultent notre intelligence. Nous réclamons justice pour François Mancabou depuis la police. Ils nous prennent des femmes au foyer pour les présenter comme des forces spéciales. Je dis que la force spéciale comme dans tous les pays, c’est la crème des forces armées », a-t-il martelé.