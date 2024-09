Affaire du “ciment reçu en cadeau” : Le ministre du Travail a déposé une plainte

À travers une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, un homme accuse le ministre du Travail d’avoir reçu 45 t de ciment en guise de cadeau, après sa visite aux Ciments du Sahel. L’homme en question a même donné tous les détails. Une publication que le mis en cause dément. Le ministre Yankhoba Diémé vient de déposer une plainte contre l’auteur de la vidéo.



‘’Dans une affaire aussi grave que celle-là, c’est de faire dire toute la vérité et la meilleure des vérités, ici, dans le cadre de notre système, dans le cadre de l’État de droit, c’est la vérité judiciaire. C’est la raison pour laquelle je tenais simplement et sereinement à dire aux Sénégalais que ces affabulations sont attentatoires à la réputation d’une autorité qui siège dans la plus haute instance. Une plainte sera faite pour la manifestation de la vérité judiciaire dans cette affaire, parce qu’à un moment donné, quand vous êtes une autorité publique et que des accusations aussi graves sont apportées, votre devoir, c’est de sortir pour démentir ou faire votre mea culpa. Après tout, nous sommes dans un système d’État de droit ou la vérité judiciaire sera sollicitée dès aujourd’hui par une plainte qui sera déposée par nos avocats’’, a déclaré le ministre sur la Rfm.

Revenant sur sa visite aux Ciments du Sahel, ministre Yankhoba Diémé s’explique : ’’La mission à l’occasion de laquelle ces faits ont été apportés à la place publique, relève de fortes attentes des Sénégalais du monde du travail et du monde du patronat. Nous avons été aux Ciments du Sahel où nous avons effectué l’une des plus belles missions les plus réussies que nous avons envisagées. La mission du ministère du Travail, c’est de travailler à protéger l’outil social et nous sommes arrivés dans une entreprise ou pendant longtemps des difficultés y ont été notées, notamment dans l’existence même des délégués du personnel. L’employeur tout comme les candidats aujourd’hui potentiels à cette délégation ont convenu, après notre passage, de devoir aller aux élections.”

À préciser que l’auteur des accusations a fait une nouvelle vidéo pour présenter ses excuses au ministre. Mais le coup est déjà parti, car nos confrères de la Rfm informent que le Yankhoba Diémé a déposé sa plainte ce mardi 3 septembre auprès du procureur de la République.