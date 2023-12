Affaire des diamants : Première réaction d’Aly Ngouille Ndiaye

L’ancien ministre et actuel maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, candidat de la Coalition Aly Ngouille 2024, a réfuté les accusations portées contre lui par Me Moussa Diop lors de son passage dans l’émission “Tribune présidentielle” sur SenTv, le mercredi 13 décembre. Accusé d’avoir signé un permis d’exploitation de diamants au profit de l’homme d’affaires Jean-Claude Mimran, Ndiaye a fermement contesté ces allégations.

Ndiaye a exprimé sa surprise face à la vidéo de Diop, qu’il a qualifiée de monologue plutôt que de conférence de presse : « Quand j’ai vu la vidéo, j’étais surpris, car elle avait été annoncée comme une conférence de presse, mais ce que j’ai remarqué, c’est qu’il n’y avait que lui qui parlait. Il m’a accusé d’avoir signé un permis d’exploitation de diamants en faveur de Mimran. J’ai également vu qu’il lisait une lettre, prétendant que c’est moi qui l’avais signée le 1er décembre 2016, en tant que ministre de l’Énergie et des Mines.” Dit M. Ndiaye.

Aly Ngouille Ndiaye a remis en question le timing de ces accusations, soulignant son statut de seul candidat présidentiel parmi les personnes citées, y compris le président de la République et Mimran, suggérant une possible motivation politique derrière ces allégations : “Après avoir vu tout ça, j’ai décidé de lui poser des questions. La première question que je lui ai posée était de savoir pourquoi il avait attendu jusqu’à maintenant pour s’attaquer à moi. En visionnant la vidéo, vous verrez qu’il cite trois personnes : le président de la République, moi-même et Mimran. Parmi ces personnes, je suis le seul à être candidat à l’élection présidentielle, contrairement aux autres. Lui-même étant candidat, je pense qu’il y a certainement une motivation derrière cette déclaration.”

Pour se défendre, Aly Ngouille a souligné deux points clés. Premièrement, il a insisté sur l’impossibilité pour lui d’avoir signé un tel document, ayant quitté le ministère des Mines trois mois auparavant. Deuxièmement, il a mis en doute l’authenticité de la lettre présentée par Diop, pointant des incohérences dans le style rédactionnel : « Pour prouver que ces déclarations sont fausses, je souligne que j’ai quitté le ministère et il est impossible que j’aie signé une telle lettre trois mois après mon départ. Deuxièmement, le style rédactionnel de la lettre ne semble pas conforme. Il aurait dû mieux vérifier ses informations avant de se précipiter à faire des déclarations et des accusations. Sincèrement, je pense qu’il a été piégé et qu’il est, malheureusement, tombé dans ce piège.”