Affaire Boffa Bayotte: Très bonne nouvelle pour René Bassène et Omar Ampoi Bodian

René Capain Bassène et Omar Ampoi Bodian, seuls accusés retenus encore en prison depuis bientôt sept ans dans l’affaire de la tuerie qui a lieu dans la foret de Boffa Bayotte le 06 janvier 2018, peuvent ainsi que leurs familles pousser déjà un ouf de soulagement et nourrir un grand espoir.

En effet, après avoir été condamné à la perpétuité en première instance par la chambre criminelle du tribunal d’instance de Ziguinchor pour les motifs d’association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, tentative d’assassinat et assassinat, les supposés cerveaux qui auraient conçu et planifié le massacre qui a couté la vie à 14 personnes, ont entendu le procureur renoncer à travers sa plaidoirie, à la première peine précédemment nommée et à celle de la sortie irrégulière de correspondance individuellement imputée à René par le premier juge.

Selon Me Ciré Clédor Ly et ses collègues de la défense qui se sont distingués dans leur position a réfuter au cours des plaidoiries, l’accusation de participation à un mouvement insurrectionnel finalement retirée par le procureur, ce motif de condamnation ne saurait prospérer car, soutiennent-ils, le MFDC est un mouvement politique légalement constitué et reconnu par l’État du Sénégal à l’image de plusieurs autres. Les robes noires de poursuivre qu’appartenir à un tel mouvement ( MFDC ) dont Me Ciré Ly affirme et assume lui même être l’avocat depuis Abbé Diamacoune jusqu’à nos jours, ne saurait être un crime comme il en est aucun pour Omar Ampoi qui affirme être membre de l’aile politique de ce mouvement.

Quant à la sortie irrégulière de correspondance de la prison dont René faisait l’objet de condamnation sur réquisitoire supplétif, la position du procureur qui a soutenu que le manuscrit rédigé par René a été retrouvé dans un bol gardé dans sa chambre après une fouille, ne saurais être considéré comme une tentative de fuite de sortie.

Cette conviction a été partagée par la défense qui avait soutenu dans sa plaidoirie avant le procureur, qu’il n’était pas interdit d’écrire en prison et que le manuscrit dont René est l’auteur n’a pas fait objet d’audition de l’accusé ni par les enquêteurs encore moins le juge d’instruction. Par conséquent, ce délit ne saurait faire l’objet d’une condamnation.

Pour le reste des peines ( association de malfaiteurs et tentative d’assassinat ) maintenues par le ministère public, les avocats de la défense ont soutenu que ces accusations ne sauraient être maintenues car les accusés, ont affirmé et clamé qu’ils ne se connaissaient pas et n’ont jamais eu contact avant la prison ou ils se sont connus pour la plus part. Ils ajoutent que les réunions organisées et que le ministère publique tentait d’établir un lien avec le drame, avaient pour objectif, d’appeler à une conférence de presse pour réclamer l’électrification de leurs villages.

Que les fameux mails attribués à René et envoyés à Ousmane Tamba seraient falsifiés et qu’ils n’ont rien a voir avec les exactions commises le 06 janvier. René lui même a rejeté et soutenu depuis le premier jugement que, ces écrits seraient tronqués et a rejeté les contenus qui lui sont prêtés. Reste à savoir ce qui découlera de la décision de la chambre criminelle

Le délibéré est prévu le 29 Aout 2024 prochain