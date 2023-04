Le journal Le Quotidien rapporte que le Syndicat des agents des impôts et domaines (Said) a décidé de suspendre ses journées de présence passive prévues pour le 28 avril et le 2 mai prochain.

Cette décision intervient après l’arrestation de Bassirou Diomaye Faye, inspecteur des impôts et des domaines et secrétaire général du parti Pastef, devant la Direction des impôts et domaines. Le Said avait auparavant annoncé un préavis de grève ainsi que le port de brassards rouges les 19 et 20 avril pour protester contre cette arrestation.

En plus de ces journées de présence passive, le syndicat avait également prévu une grève totale les 22, 23, 24 mai, avec un renouvellement du mot d’ordre les 14, 15, 16 juin 2023.