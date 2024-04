Renforcement des pouvoirs de l’Ofnac : La nouvelle décision de Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a pris de nouvelles mesures dans le cadre du renforcement des pouvoirs de l’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Selon le journal Le Quotidien, le chef de l’Etat a invité la première présidente de l’institution, Nafi Ngom Keïta, a venir reprendre les rênes de l’entité créée le 28 décembre 2012, suite à l’accession de Macky Sall au pouvoir.

La proposition a été faite à Mme Keïta lors d’une audience que le Président Diomaye Faye lui a accordée. «Pour l’instant, on ne connaît pas sa réponse, mais ce serait une revanche pour elle ( Nafi Ngom Keïta ) si elle décidait de revenir. En même temps, on ne connaît pas les contours de la future réforme souhaitée par le Président Bassirou Diomaye Faye », a souligné le journal.

A noter qu’après avoir demandé à son gouvernement d’auditer le fonctionnement des différents ministères, Bassirou Diomaye Faye a ordonné plusieurs nouveaux audits et contrôles financiers pour renforcer la transparence et le contrôle des dépenses publiques. Interrogé par la RTS hier lundi, Serigne Bassirou Guèye a annoncé que les rapports l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) seront publiés avant la fin du mois d’avril.