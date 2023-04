Sheffield United, assurée de finir deuxième de Championship à deux journées de la fin, retrouvera la saison prochaine la Premier League grâce à la performance de ses joueurs, dont Iliman Ndiaye est l’un des principaux acteurs.

Alors que l’attaquant des Lions fait l’objet de nombreuses convoitises en Angleterre et ailleurs, El Hadji Diouf lui a prodigué des conseils dans une interview accordée aux colonnes de Stades. Le footballeur en retraite s’est réjoui de la promotion de Sheffield United et a mis en garde le joueur de 23 ans sur le palier supérieur qu’il va rejoindre, soulignant la difficulté de la Premier League.

Dans cette perspective, Diouf a invité Iliman Ndiaye à améliorer son niveau de jeu pour s’imposer et être plus tranchant. Selon lui, le joueur dispose des qualités et des prédispositions nécessaires pour réussir.

Quant à l’intérêt des clubs pour le jeune joueur, l’ancien buteur des Lions a laissé le choix à Iliman Ndiaye de décider par lui-même. «C’est à lui de décider. Je lui dis d’écouter son cœur. Mais (…) je lui dirais de rester et de miser sur la stabilité. Il ne faut pas oublier qu’il y a l’équipe nationale derrière. Et pour être international, il faut de la stabilité », prévient El Hadji Diouf.