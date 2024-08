Adoption de l’éco : La BCEAO réaffirme son engagement et …

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a été le théâtre, le mardi 30 juillet 2024 à Dakar, de la 64e réunion ordinaire du Comité des gouverneurs des Banques centrales des pays membres de la CEDEAO. Cette rencontre a été marquée par une réflexion approfondie sur l’intégration monétaire et la création de l’éco.

Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO, a affirmé l’engagement de son institution à soutenir les initiatives visant à accélérer la croissance, à stabiliser l’économie et à renforcer l’intégration monétaire au sein de la CEDEAO.

« La BCEAO s’engage à continuer de soutenir les initiatives visant à accélérer la croissance, la stabilité macroéconomique et le processus d’intégration monétaire au sein de la CEDEAO», a-t-il déclaré en relevant la nécessité de créer un environnement propice à la viabilité de la future union monétaire.

Dans un contexte mondial marqué par l’inflation et des crises géopolitiques, le gouverneur de la BCEAO a insisté sur l’importance de poursuivre les efforts d’intégration monétaire, malgré les obstacles rencontrés. La croissance économique dans la région a ralenti en 2023, accompagnée d’une augmentation de l’inflation, révélant ainsi l’urgente nécessité de renforcer la convergence macroéconomique entre les États membres.

Il a exhorté les pays de la CEDEAO à intensifier leurs efforts pour respecter les critères de convergence, condition indispensable à la réussite du lancement de l’éco. Plusieurs dossiers de premier ordre ont été discutés, notamment le rapport d’activités de l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO), le rapport sur la convergence macroéconomique et le cadre commun de la politique monétaire.

Ces discussions ont pour objectif d’établir les fondations institutionnelles et juridiques nécessaires au bon fonctionnement de la future Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest. Le renforcement de la supervision bancaire transfrontalière et l’impact potentiel d’une monnaie digitale de la Banque centrale sur le programme de coopération monétaire de la CEDEAO ont également été abordés, reflétant l’approche globale et prospective adoptée par les autorités monétaires régionales.