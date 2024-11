Adji Mergane Kanouté quitte la coalition Takku Wallu et rejoint Pastef

Adji Mergane Kanouté, initialement investie en 24e position sur la liste nationale de la coalition Takku Wallu, se retire de cette candidature à dix jours des élections législatives. Parallèlement, le Secrétariat exécutif de l’Union pour le Développement du Sénégal Authentique (UDS/A) s’est réuni ce jeudi 7 novembre à Dakar pour une session stratégique.

Sous la direction conjointe de M. Amadou Oumar Gueye, secrétaire général adjoint, et M. Abdoulaye Diop, président des sages, l’UDS/A a annoncé son soutien officiel à la liste du Pastef pour les législatives du 17 novembre 2024. Cette décision découle de consultations approfondies au sein de la base militante et de discussions menées avec Alla Kane, président de Maggi Pastef. Ce soutien est également porté par Adji Mergane Kanouté, qui s’engage ainsi aux côtés du Pastef.

L’UDS/A appelle ainsi ses membres et sympathisants, au Sénégal et à l’étranger, à s’engager pour le succès du Pastef. Ce choix stratégique vise à renforcer le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye en lui permettant de gouverner avec stabilité, en faveur d’un projet centré sur la souveraineté nationale, la justice sociale et la prospérité économique.