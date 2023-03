Adji Mergane Kanouté : «Si le Conseil constitutionnel déclare recevable la candidature de Macky Sall, j’invite le peuple à respecter cette décision»

Seul le conseil constitutionnel est en mesure de décider de la recevabilité ou pas d’une éventuelle candidature du Président Macky Sall. c’est l’avis de la députée Adji Mergane Kanouté qui a invité les Sénégalais à respecter toute décision émanant du conseil constitutionnel.

Abordant ce sujet hier dimanche 5 mars 2023, la députée «Saloum-Saloum» a appelé les Sénégalais à respecter toute décision prononcée par le Conseil Constitutionnel. «Nous allons respecter toute décision émanant du Conseil constitutionnel. Nous sommes des légalistes, nous respectons nos institutions. Et si le Conseil constitutionnel déclare recevable la candidature du Président Macky Sall, j’invite le peuple sénégalais à respecter cette décision. Nous avons un peuple mature qui respecte ses institutions. Je ne parle pas de ceux qui manipulent nos populations. Je ne parle pas de ces acteurs politiques dont la seule ambition est de se servir du Sénégal et non servir les Sénégalais et Sénégalaises», a déclaré Adji Mergane Kanouté. Des propos rapportés par L’As.

«Rien n’oblige le Président Sall à se positionner comme seul candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mais c’est une demande. Si la coalition le porte, si les femmes et les hommes qui sont avec lui portent leur choix sur Macky Sall comme candidat naturel, je pense que le président a l’obligation de répondre à cette demande. Déjà, rien ne s’oppose à ce qu’il soit candidat. Et je l’ai déjà dit, c’est le choix de la continuité. Il nous faut la restauration et la conservation des valeurs de la République. Il faut également la conservation des valeurs culturelles que nous ont léguées nos guides”, ajoute-t-elle.