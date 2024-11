Dakar : La Biennale Dak’art ouvre ses portes après un report

La Biennale de Dakar, initialement prévue du 16 mai au 16 juin, a été repoussée à la période du 7 novembre au 7 décembre 2024. La cérémonie d’ouverture se tient aujourd’hui au Grand Théâtre, en présence du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette 15 ᵉ édition, sous le thème ‘The Wake, l’Eveil, Xàll wi’, a pour invités d’honneur les États-Unis et le Cap-Vert.

Près de 3000 artistes africains et de la diaspora participeront à cet événement, organisé sous la direction de la curatrice Salimata Diop. Malgré les reports, la biennale vise à être un symbole de résilience et d’évolution. Le programme prévoit diverses expositions dans toute la capitale, impliquant artistes locaux et internationaux.

Le ministre de la Culture, Khady Diène Gaye, a visité l’ancien Palais de justice du Cap Manuel, site de plusieurs expositions officielles. Pour la première fois depuis des années, la section design revient avec 58 artistes. La biennale bénéficie d’un financement de 1,8 milliard de F Cfa de l’État, soutenu par 291 millions de contribution privée.

Khady Diène Gaye a souligné que la Biennale reste une initiative étatique, mais a également attiré l’intérêt international, avec la participation attendue de ministres de la Culture de Guinée-Bissau et du Mali. Une nouvelle orientation vise à démocratiser l’événement, avec des espaces dédiés aux enfants, pour élargir l’accès à l’art au-delà des cercles élitistes.