Accusations de l’ex-DG de l’ONAS : Moundiaye Cissé demande à l’OFNAC de s’autosaisir

Le différend qui oppose le ministre de l’Assainissement Cheikh Tidiane Dièye l’ex-DG de l’ONAS Cheikh Dieng continue d’alimenter les débats au Sénégal. Après plusieurs réactions, c’est au tour de la société civile d’exiger la lumière sur cette affaire.



Pour Moundiaye Cissé de l’ONG 3D, c’est la meilleure façon de montrer aux Sénégalais que la rupture annoncée par les nouvelles autorités est actée. ‘’Nous pensons que cette affaire doit être tirée au clair, au moment où l’on parle de ‘Jub, Jubal’ Jubanti’. Je crois que c’est l’occasion de montrer qu’ils sont dans les dispositions d’aller dans ce sens, parce qu’on ne peut pas comprendre qu’un directeur général accuse son ministre de fraude ou de corruption et qu’on laisse ça sous silence’’, a laissé entendre Moundiaye Cissé sur RFM.