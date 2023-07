Accidents routiers au Sénégal : Le SUTSAS interpelle Marie Khémess Ngom Ndiaye sur les chauffeurs recrutés dans ses services sans base légale

Il y a au moins cinq (05) morts et des blessés graves admis aux urgences sur les routes de Kédougou et de Linguère ces derniers jours. Ces accidents ont été causés par des véhicules administratifs conduits par des chauffeurs sans aucune base réglementaire.

Ainsi, « le SUTSAS est désolé après s’être incliné devant la mémoire de Mme Oumou Sy SAMB Sage-femme d’État au Centre de santé de Kédougou et sa fille âgée de 09 mois à bord d’un véhicule du District conduit par un agent non attitré, de voir, Mesdames Aïssatou Mactar Ba et Aïssatou Senghor toutes les deux Assistantes infirmières en service au District sanitaire de Kanel, elles aussi, mourir des suites du renversement à hauteur de Linguère du véhicule du service de l’Hygiène de leur District conduit par un autre chauffard pardon chauffeur non attitré. Il faudra rappeler que ce dit service avait enregistré le 02 janvier 2021 la mort accidentelle d’un agent à bord d’un véhicule qu’il avait encastré dans un camion en panne »

C’est pourquoi, tenant compte de cette macabre série non exhaustive, le Secrétariat Exécutif Permanent du SUTSAS interpelle la ministre de la Santé et de l’Action sociale « sur l’impérieuse obligation du retour à l’orthodoxie en faisant conduire les véhicules par des chauffeurs motivés et dédiés aux fonctions avec des contrats en bonne et due forme pour éradiquer ces récurrentes et évitables morts dans un LAXISME et une impunité inadmissibles. C’est aussi le lieu de s’indigner sur le dilatoire de Mme le MSAS dans l’affectation de Mme Aïssatou Mactar Ba relevée de ses fonctions depuis qu’elle avait fallacieusement été accusée en 2022 de délit de non-assistance à personne en danger avec la ferme promesse de l’autorité de la muter à Mbour via la Région Médicale de Thiès, poste qu’elle n’occupera jamais pendant que Messieurs Sano et Diop victimes de l’arbitraire ont été affectés à Dakar sans sourciller par Mme le MSAS ».

Par ailleurs dans le même registre, le SUTSAS « tout en invitant à une Introspection collective, exige l’érection de la MAINTENANCE en super Priorité car au-delà des dégâts humains, les dégâts matériels sont aussi importants ravalant les structures sanitaires et hospitalières en cimetières de véhicules et d’équipements lourds et très coûteux, hors d’usage par défaut d’entretien rigoureux ou par négligence des utilisateurs ».