Et les eaux tombées du ciel, la nuit dernière comme ce matin, ont causé d’énormes dégâts matériels sur le chantier de la réfection de cette Route Nationale N°4 qui relie le nord au sud de la Casamance. Cette voie est aussi celle qui relie la Casamance au reste du Sénégal en passant par la Gambie et le fameux pont Sénégambie qui a fait la fierté des présidents Macky Sall et Adama Barrow. A en croire des témoins sur place, “la route est complètement coupée à cause des eaux. Et, depuis cette nuit personne ne peut traverser et relier les deux côtés sans forcer et passer de force dans les eaux.” Alors que certains ont réussi à passer, de nombreux transports sont bloqués avec leurs passagers sur les routes.