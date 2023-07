Société : La Grâce présidentielle du lutteur Ada Fass et de 1686 autres prisonniers la veille de Tabaski interroge

Une information selon laquelle le lutteur Ada Fass, arrêté en mai et condamné pour agression en bande organisée avec violences à Saly Portudal, a bénéficié d’une grâce présidentielle à la veille de la Tabaski a circulé dans les médias sociaux et en ligne.

1787 délinquants et criminels graciés

Apres vérification, PressAfrik a pu confirmer l’information en parcourant le décret portant remise totale des peines de personnes condamnées signé par le président de la République le 27 juin 2023. En effet, Adama Korera de son vrai nom, ce lutteur a été condamné le 25 mai dernier à une peine de 02 ans de prison dont un 01 an ferme pour vol avec violence par le Tribunal de Grande instance de Mbour. Il a été transféré à la prison du Cap Manuel.

Au moment où des centaines de jeunes sont dans les prisons sénégalaises en attente de jugement, après avoir été arrêtés lors des manifestations, d’aucuns se demandent comment un criminel comme Ada Fass a pu être gracié ainsi que 1686 autres prisonniers condamnés pour des crimes et délits qui vont d’homicide volontaire au recel, vol de bétails, menace etc.

Parmi ces 1787 prisonniers graciés, il y a également des mineurs, des personnes âges de plus de 65 ans et des grands malades. Ceux-ci sont concernés par les articles 2, 3 et 4 du décret.

Les articles 5 et 6 dudit décret sont consacrés aux prisonniers qui bénéficient d’une remise partielle de 02 ans de leurs peines et ceux qui bénéficient d’une commutation de peine de travaux forcés à la réclusion criminelle de 20 ans.

Y’a-t-il un business derrière les grâces présidentielles au Sénégal

En début mai 2019, la remise de peine totale d’Amadou Woury Diallo, fraîchement condamné pour trafic illicite de faux médicaments d’une valeur 1,3 millard FCFA, déclenche une vive polémique sur les médias classiques et sociaux.

Une mesure dénoncée à l’époque par l’Ordre des pharmaciens du Sénégal, qui, en conférence de presse avait marqué son désaccord par rapport à cette grâce présidentielle. Puisque «le dossier n’était pas encore vidé». Les conditions ne seraient pas réunies pour que ce dernier bénéficie d’une grâce présidentielle. Le président du Syndicat, le Dr Assane Diop, confia que “le syndicat ne reculera devant aucune action d’envergure pour la sauvegarde de la santé des populations et n’exclut pas la fermeture des officines sur tout le territoire pour marquer son désaccord total avec cette décision ».

Pour rappel, Amadou Woury Diallo ainsi que son coaccusé Bara Sylla étaient poursuivis pour trafic de faux médicaments et condamnés, respectivement, à 5 et 7 ans de prison le 4 décembre 2018. Ils étaient aussi condamnés à payer chacun une amende de 200 millions de F Cfa à l’Ordre national des pharmaciens et au Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal.

Au cœur de la tempête médiatique, le Président Macky Sall avait indiqué qu’il n’était pas au fait des dossiers qui lui sont soumis pour les grâces présidentielles.