41e édition de la Journée de l’arbre : 2 000 unités plantées à Ndiendieng

La 41e édition de la Journée nationale de l’arbre à été célébrée à Ndiendieng, dans le département de Kaolack. À l’occasion, la population locale a planté 2 000 arbres. Le thème de cette édition était axé sur le “Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique”.

Pour la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Khady Diène Gaye, « dans notre nouvelle démarche qui s’inscrit dans la vision du président Bassirou Diomaye Faye, il est demandé à chaque ministre de célébrer cette journée avec les populations riveraines. C’est la raison qui justifie ma présence dans la région de Kaolack, plus précisément dans la commune Ndiendieng”.

Selon elle, la journée de cette année qui a pour slogan « L’arbre, notre assurance de vie” et comme parrain le manguier doit être l’occasion d’engager la jeunesse dans ce vaste chantier de reboisement de nos villes et campagnes en misant surtout sur l’arboriculture. La ministre d’ajouter : « Cette activité, au-delà de son caractère nutritif, constitue une véritable niche d’emplois pour notre jeunesse. Le choix du manguier n’est pas fortuit, car c’est un arbre fruitier dans le développement propice de notre environnement, mais aussi avec des avantages économiques qu’on pourrait en tirer de la filière mangue.

La ministre a aussi rappelé à la jeunesse sénégalaise l’importance de la pérennité d’une telle opération. « Planter un arbre ne saurait être un acte ponctuel et définitif. Dès lors, il faut éviter d’en planter et de le livrer très tôt à la nature. Il faut bien le protéger et l’entretenir », a-t-elle préconisé.

Pour sa part, le maire de Ndiedieng, le docteur Abdou Aziz Mbodj, a souligné que la particularité de la célébration de la journée à Ndiendieng est l’accompagnement des services des eaux et forêts qui ont aménagé sur place un quartier écologique 72 heures avant l’événement et en menant des actions de sensibilisation sur l’importance du reboisement auprès des acteurs communautaires.

Selon lui, 2 000 arbres ont été plantés en amont. Il a aussi invité à son tour les populations à s’engager afin de protéger les arbres pour que ces actions impactent de manière durable sur le cadre de vie. Le maire a profité de l’occasion pour solliciter le bitumage de la route Lamaram – Ndiedieng, afin de désenclaver la commune