Présidentielle du 24 mars: Les 10 recommandations de l’Église aux électeurs sénégalais

Après avoir affirmé, lors de l’ouverture du dialogue national improvisé, le 26 février dernier, sa position ferme pour le respect des institutions et le calendrier électoral, l’Eglise catholique au Sénégal est revenue à la charge. Cette fois, elle a formulé 10 recommandations aux électeurs sénégalais qui seront appelés aux urnes, ce dimanche 24 mars 2024, pour élire le 5e président de la République.

En effet dans un document intitulé les “10 commandements de l’électeur », l’Eglise a appelé l’électeur à voter “selon (sa) conscience” et à “respecter e choix des autres citoyens”. Dans cette note, il est indiqué à l’endroit du votant : “tu chercheras à mieux connaître chacun des candidats en vérifiant s’il est honnête, juste, compétent, capable de gérer la nation pour le bien de tous”.

Le citoyen est également invité à “chercher à connaître les solutions que chaque candidat entend apporter aux problèmes des Sénégalaises et des Sénégalais”.

“Tu ne vendras pas ton vote pour un sac de riz, du sucre ou de l’argent. Tu ne choisiras pas les candidats qui prônent la violence ou menacent les autres. Tu n’éliras pas des candidats corruptibles, corrompus ou corrupteurs. Tu ne choisiras pas un candidat simplement à cause de sa religion, de son ethnie, de son appartenance familiale ou de sa popularité. Tu choisiras le candidat qui est le plus respectueux des valeurs morales. Tu choisiras le candidat qui aime le plus son pays et qui est déterminé à le servir et non à s’en servir”, lit-on dans ce texte.