Politique: Le bureau exécutif de PASTEF devant la presse et dénonce….

Ousmane Sonko ne sera finalement pas à Keur Maodo où il a donné rendez vous à la presse pour un point de presse et ce, suite à son face à face de ce matin au tribunal de Dakar avec Mame Mbaye Niang pour le procès qui lie les deux hommes.

Ainsi, le bureau politique du parti que dirige le maire de Ziguinchor a tenu cependant à s’adresser aux journalistes au moment où ces lignes sont écrites. Portant la voix autorisée du jour, Bassirou Diomaye a fustigé le traitement brutal et indigne dont a été victime Ousmane Sonko qui, a était extrait de force de son véhicule alors qu’il revenait du tribunal où il a convoqué pour faire face à Mame Mbaye Niang.

Bassirou Diomaye d’ajouter que cette attitude d’intimidation des forces de l’ordre et de sécurité qui reçoivent des ordres de la hiérarchie, ne passera pas et qu’eux, les patriotes ne se laisseront pas faire quitte à y laisser leurs vies. Monsieur Diomaye poursuit que l’enlèvement du leader de Pastef d’aujourd’hui sera le dernier et que plus jamais ils ne laisseront Ousmane Sonko passer par la corniche pour aller répondre à une convocation de justice.