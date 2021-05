Un magicien reconnait 26 viols sur des enfants “Il risque la réclusion à perpétuité”

Le magicien travaillait dans l’animation, lors de mariages ou de fêtes d’anniversaire. Après 16 ans de silence, il est enfin passé aux aveux et se trouve désormais en détention dans l’attente de son procès, relate RMC.

Cette nouvelle affaire de pédophilie, d’une ampleur interpellante, n’avait étrangement pas été médiatisée jusqu’ici, dénonce RMC.

Fin 2017, l’homme se rend dans un commissariat de Rennes et passe aux aveux. Entre 2002 et 2017, il a multiplié les viols et les agressions sexuelles sur 26 enfants âgés de 3 à 15 ans, dont il dresse la liste. Les faits ont eu lieu dans plusieurs villes françaises, en Bretagne, en Normandie, dans le Sud-Ouest, mais aussi en Suisse.

La plupart des jeunes victimes sont des enfants de la famille ou de son cercle d’amis. Personne ne le soupçonnait et il bénéficiait d’une confiance absolue au sein de son entourage. Un statut qui lui permettait notamment d’aller chercher les enfants à l’école et de passer énormément de temps avec eux, sans surveillance. Il imposait ensuite le secret sur la nature de ses actes.

Âgé de 35 ans, il est en détention provisoire depuis 3,5 ans. Son procès devrait avoir lieu dans le courant de l’année prochaine. Il risque la réclusion à perpétuité.