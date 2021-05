Nigeria: près de 150 disparus après un naufrage sur le fleuve Niger

Le bateau venait de l’État du Niger, dans le centre du Nigeria, et se dirigeait vers l’État de Kebbi, dans le nord. Selon le responsable local des voies fluviales, Yusuf Birma, 180 personnes se trouvaient à bord, alors que la capacité du bateau était bien inférieure. Ce même responsable précise qu’il s’agissait d’une vieille embarcation en bois, en mauvais état, chargée également de sacs de sable extraits d’une mine d’or voisine, et qui a coulé au bout d’une heure.

Pour l’instant, quatre corps ont été repêchés et seules 20 personnes ont été retrouvées vivantes. « Les 156 autres passagers sont portés disparus » et sont « vraisemblablement sous l’eau », a ajouté Yusuf Birma.

Les chavirements de bateaux sont fréquents sur les fleuves et rivières du Nigeria, surtout pendant la saison des pluies. Les navires sont, en effet, souvent surchargés et mal entretenus. Mais cet accident, si le bilan se confirme, devrait être l’un des plus meurtriers de ces dernières années.

source rfi