Ziguinchor : Un policier Bissau-Guinéen fonce sur des enfants, trois morts...

Un policier d’origine bissau-guinéenne a foncé sur un groupe d’enfants à Ziguinchor et en a tué trois. L’accident a eu lieu hier lundi sur le boulevard des «54 mètres», à hauteur du village de Kantène. Ce policier, qui conduisait un véhicule 4/4, a fini sa course sur un groupe d’enfants, qui tentaient de traverser la route. Trois d’entre eux ont perdu la vie sur le coup et un est présentement dans un état critique. Les victimes étaient parties chercher des fruits sauvages dans la brousse.

