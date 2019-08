Rufisque : You annonce la candidature de Diazaka en plein concert

Rufisque : You

Mame Goor Diazaka ne badine pas avec la mairie de Rufisque. Pour ces élections locales à venir, le chanteur compte déposer sa candidature pour diriger la mairie. Actuellement, il a activé son parti politique dénommé « Déclic Teuguedj na leer ak Mame Goor Diazaka ».

Rencontre avec Macky Sall

Diazaka a récemment rencontré, lors de la Tabaski, le Président Macky Sall pour lui parler de son projet concernant la mairie de Rufisque. D’après nos sources, le chef de l’Etat a encouragé l’artiste et lui a encore témoigné son amitié et sa détermination. Ils se sont notamment entretenus sur la question de la candidature de l’artiste à la mairie de Rufisque pour les Locales prochaines et sur d’autres questions d’intérêt général.

Appui de Youssou Ndour

En concert à Rufisque, Youssou Ndour a comme d’habitude assuré sa prestation. Avec son groupe, le Super Etoile, le Roi du Mbalax a fait vibrer le stade Ngalandou Diouf. Un spectacle qui a également vu l’hommage que le roi du Mbalax a transmis à Mame Goor. Le lead vocal du Super Etoile l’a remercié de son amitié et son engagement aux côtés de la population sénégalaise. Éventuellement aussi sur sa candidature à la mairie de Rufisque, que le chanteur a annoncée au grand public.