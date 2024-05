Campagne agricole: Ousmane Sonko prend une surprenante décision

L’annonce est faite par le Premier ministre, Ousmane Sonko. Lors du conseil interministériel dédié à la campagne agricole 2024-2025 tenu, ce vendredi, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), le chef du gouvernement a indiqué que la distribution des semences sera désormais confiée aux Forces de défense et de sécurité, en plus d’être digitalisée.

« Désormais, les ressources et moyens consentis à l’Agriculture iront à ceux qui la pratiquent. Nous nous y engageons à partir de cette campagne agricole 2024 qui doit être marquée par l’amorce des ruptures en matière d’organisation et de procédures. Ce nouveau dispositif organisationnel va se développer au-delà de cet hivernage, à travers le processus de digitalisation du système de distribution des intrants agricoles et leur sécurisation par les Forces de défense et de sécurité », a-t-il notamment déclaré.

Le Premier ministre a souligné que malgré les investissements massifs alloués au secteur agricole ces dernières années, les résultats escomptés n’ont pas été atteints. « Plus de 310 milliards de F CFA ont été investis entre 2020 et 2023, mais ces ressources n’ont pas pleinement bénéficié aux acteurs agricoles concernés », a-t-il fait savoir lors de son discours. Et dans un souci de restructuration et d’efficacité, le gouvernement prévoit une refonte des mécanismes de subvention et de financement pour garantir une distribution adéquate des semences.

« Cette refonte inclut un virage vers la digitalisation du système de distribution des intrants agricoles, ainsi que la sécurisation de ce processus par les forces de défense et de sécurité », a ajouté Ousmane Sonko, qui a souligné l’importance de cette initiative, la qualifiant de première du genre depuis l’arrivée au pouvoir du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pour accompagner cette transition, des sessions de renforcement des capacités seront organisées pour informer et former les acteurs agricoles sur les nouveaux schémas de financement et de distribution.