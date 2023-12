Ziguinchor : Redevance sur la copie privée réclamée par les artistes….

Les artistes de Ziguinchor ont demandé, hier, l’application et l’exécution de la loi relative à la copie privée.

Ils disent ne pas comprendre que l’État refuse d’exécuter cette loi. Souleymane Diawara, président de la commission production du comité Ad hoc de la SODAV à Ziguinchor, a lancé un appel au Président de la République et aux différents ministères concernés à travailler pour mettre en pratique cette loi. “Nous lançons un cri du cœur au Président de la République, protecteur des arts, qui a suivi et validé le processus, de mettre en place ce dernier acte, l’exécution de la loi pour le paiement de cette redevance“, a-t-il déclaré. Cette redevance permet aux artistes de mieux vivre de leur art. “Des artistes vivent une situation très précaire“, a souligné Souleymane Diawara. Et d’après lui, cette redevance pourrait donner un plus.