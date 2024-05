Le discours frappant d’Ousmane Sonko à Jean Luc Mélenchon :''Nous ne nous laisserons par faire, la France...''

Le leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a entamé, ce jeudi 14 mai 2024, une visite au Sénégal, accompagné d’une forte délégation de son mouvement politique. Et cette visite de l’opposant politique français s’est faite suite à l’invitation du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Une visite dont l’objectif est de consolider les liens entre le Pastef et “la gauche radicale” française qui a rigoureusement soutenu le camp d’Ousmane Sonko lors de sa longue bataille judiciaire avec les autorités du régime précédent.

Arrivé hier à la suite d’une forte délégation des Insoumis, le tonutruant homme politique français a eu droit aux honneurs de ses camaraes Révolutionnaires sénégalais. Et si la première journée a été marquée par une séance protocolaire, celle d’aujourd’hui s’est fait sous les holas des étudiants sénégalais qui ont vu en lui un héros. A ce titre Jean-Luc Melenchon a coanimé une conférence publique aujourd’hui à l’UCAD avec Ousmane Sonko. Et le thème du jour est «Échanges sur l’avenir des relations Afrique-Europe ». Hote du jour, le recteur de l’Université Cheikh Anta Diop, lui, n’a pas eu droit aux mêmes ferveur: il a été hué par les étudiants. Et il n’eut son salut qu’à l’intervention de Ousmane Sonko qui a demandé aux potaches d’être un peu plus courtois. Et magnanime à son égard.

Lors de sa prise de parole, le président du Parti Pastef a commencé par saluer son homolugue et ami :”Monsieur Jean Luc Mélenchon, je vous salue et vous souhaite encore la bienvenue au Sénégal et aujourd’hui à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous félicite pour l’engagement que vous avez pour votre pays en général. Et pour notre Afrique en pariculier. Merci trés cher d’avoir répondu à notre invitation”

Prenant la parole, Ousmane Sonko a fait savoir que “les africains (que nous sommes) avons dépassé l’époque ou quelques africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples ou par quel que régimes que ce soit. Et ce sentiment qui se manifeste aujourd’hui s’est toujours manifesté dès les indépendances à ce jour. Car, chaque génération a connu son lot de militants porteurs du même discours désapprobateur du caractère volontairement destructeur, pour l’Afrique, de ses relations avec le reste du monde et particulièrement avec l’Europe.”

Pour Ousmane Sonko, “ce qui par contre nouveau, et nous l’admettons, c’est l’ampleur qu’ont pris ces idées au près des masses africaines nourries entre autre par les échecs des élites gouvernant souvent corrompus. Et les relations ambigues que l’Europe entretient souvent avec elles. Il y a aussi les menaces sécuritaire, l’apparition de nouvelles opportunités de coopération, mais également l’effet multiplicateur des réseaux sociaux .Aujourdhui, l’Afrique en majorité de ses elites, sa jeunesse, sa diaspora et ses masses populaires ont beaucoup évolué. L’occident l’a-t-il bien compris ou est-il encore figé dans une gestion foucauldienne de ses relations avec l’Afrique.”

Comme s’il ne rêvait que cette rencontre pour s’adresser au reste du monde, Ousmane Sonko a fait savoir que “avec la France, par exemple, je n’ignore pas que notre mouvement politique est taxé de faschiste… Quand je dis “la France”, je parle de ceux qui la gouverne, je parle du président Macron et de son régime. Nous ne parlons pas du peuple français avec qui nous n’avons aucun problème et avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises ni de la société civile. Je parle de l’Elite gouvernante actuelle. Cette France, je n’ignore pas que, pour elle, nous avons été et pouvons être et le sommes encore; malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais, qu’un mouvement terroriste. Et nos leaders des islamistes, violents, populistes, antioccidentaaux, prorusse.” A fait savoir le nouveau porte étendard de l’Afrique qui s’assume. S’adressant à son hôte, Ousmane Sonko dira: “Je ne parle pas de vous, Monsieur Mélenchon (…)’’