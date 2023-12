Ouest-Foire : Mauvaise nouvelle pour cet « Oustaz », pris en flagrant délit…

La Division Spéciale de Cybersécurité a mené une opération d’interpellation ce mardi, visant un « Oustaz » de l’Institut Franco-coranique Tabcira et l’un de ses enseignants à Ouest-Foire.

Ces actions ont été déclenchées en réponse à la diffusion virale d’une vidéo sur les réseaux sociaux, dépeignant un maître enseignant d’enfants menacé par un individu armé d’un couteau. La vidéo, qui a suscité l’indignation du public, a conduit les autorités à prendre des mesures immédiates.

Actuellement, le suspect et le responsable de l’établissement sont détenus par les enquêteurs. Ces derniers s’emploieront à élucider les circonstances entourant cet incident troublant et à garantir que la justice soit rendue.

Les parents d’élèves et les autorités locales expriment leur inquiétude face à de tels événements, soulignant l’importance de créer un environnement sûr et protecteur pour tous les apprenants. Les autorités en charge de l’enquête travaillent de concert avec les responsables éducatifs pour prendre des mesures appropriées et garantir que de tels incidents ne se reproduisent pas.

Pour rappel, à Jaxaay, un “Oustaz”, gérant d’un internat d’apprentissage de la langue arabe, est accusé de viols répétés sur neuf adolescentes pensionnaires de l’internat, a été arrêtée et placé en garde à vue au commissariat de Jaxaay. Nommé B. Bayo, le mis en cause âgé de 35 ans obligeait ses victimes à se soumettre à la contraception pour ne pas tomber enceinte.