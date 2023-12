Ses révélations sur le milieu très fermé des fournisseurs d’armes du gouvernement a fait mouche. Et jusqu’au plus haut poste de l’administration sénégalaise, ses accusations ont dérangé.

Face à cette situation, qui mettait sous la lumière des personnes qui avaient toujours agi dans l’ombre, pour des questions de «sécurité nationale», le procureur de la République avait été actionné pour entrer dans le conflit. Et l’enquête diligentée par la police a conduit, le mardi 19 décembre 2023, à l’interpellation de Mme Fatou Kiné Cissé, la directrice générale de “Tahar Projects”, une société spécialisée dans le négoce des armes de guerre entre l’Afrique et l’Europe de l’Est. C’est hier, mardi 26 décembre, que la patronne de “Tahar Projects” a été placée sous mandat de dépôt après plusieurs “retours de parquet”.

Interpellée par la Sureté Urbaine de Dakar, “elle est, selon des sources judiciaires, poursuivie pour diffamation entre autres chefs d’accusation“. Et, à en croire ces mêmes sources judiciaires, l’auteur de la plainte ne serait que M. Thierno Ndom Ba, un discret homme d’affaires qui à la double envieuse qualité d’être l’époux de Mme Aminata Tall, l’ancienne présidente du CESE et proche du président Macky Sall. Un gros et discret bonnet de la République.

Entendue pendant plusieurs heures à l’enquête préliminaire, la jeune dame a été inculpée et confiée au juge du 2eme cabinet d’instruction. Finalement, après de longs allers et retours, Fatou Kiné Cissé a été placée en détention préventive.