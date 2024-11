Ziguinchor: Le geste très poli de Ousmane Sonko en vers les femmes du bois sacré

Très attendu par les populations de la Casamance et de Ziguinchor ou il na pas posé le pied depuis son accession au pouvoir aux côtés du président Diomaye et sa nomination comme premier ministre, Ousmane Sonko a posé un acte très poli a l’encontre des femmes du bois sacré qui ont porté le combat pour sa protection quand, persécuté par le régime de Macky Sall, il avait quitté Dakar pour venir se refugier dans sa ville natale.

En effet, contre tout attente, le leader de la coalition Pastef est descendu du podium où il était monté pour saluer le public nombreux venu lui accueillir, pour venir s’incliner en sine de respect, de remerciement et de reconnaissance devant les gardienne de la tradition sacrée du sud. Ce geste très noble a occasionné dans la foulée et de façon spontané, des cris et gémissements venus du public.

Le natif du village de Béssire qui a ainsi marqué son retour dans la ville ou il fut maire avant de démissionner pour se concentrer sur le poste de premier ministre et la gestion du gouvernement, va poursuivre sa campagne électorale pour les législatives dans la zone á la conquête des électeurs durant tout le weekend.