Ziguinchor: A 48h de son procès contre Adji, la maison de Ousmane Sonko envahie par des militants pour assurer sa sécurité

La maison du leader de Pastef, Ousmane Sonko est depuis hier sous haute surveillance militante à 48h du procès devant opposer à la chambre criminelle, le mardi 16 Mai prochain, le maire de Ziguinchor à l’ex masseuse Adji Sarr qui accuse le premier nommé de viol.

Ainsi, les militants et les femmes du bois sacre qui ne veulent pas entendre ou voir leur leader être déféré sous escorte policière de Ziguinchor à Dakar ou il devra passer comme le prévoit la loi, la nuit de la veille du procès en prison, ont pris d’assaut le domicile de leur mentor politique pour assurer sa sécurité et paraitre à toute tentative d’extraction de ce dernier par les forces de défense et de sécurité.

Reste à savoir qui sera le vainqueur de ce rapport de force dont les prémices s’annoncent très compliquées avec les barrières placées par les militants sur toutes les voies qui mènent au domicile de Sonko face à la détermination certes des forces de l’ordre à exécuté les ordres qu’ils recevront de leur hiérarchie.

Source: Kewoulo.info