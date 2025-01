Ziguinchor : Le financement de la santé de la mère et de l’enfant au cœur d’un atelier ce vendredi

Les acteurs de la société civile et élus territoriaux de Ziguinchor(Sud) ont tenu un atelier sur le financement de la santé de la mère et de l’enfant vendredi à l’intention des collectivités locales.

Cet atelier est organisé par 3 CAP Santé, une organisation regroupant une vingtaine de structures de la société civile engagées dans la promotion de la santé des populations, des droits humains et du renforcement du système de santé.

Il vise à sensibiliser et mobiliser les élus locaux « sur l’importance cruciale d’investir dans la santé maternelle et infantile », a expliqué Moundiaye Cissé, président de 3 CAP Santé, Cadre de concertation, de coordination et d’actions de plaidoyer de la société civile pour la santé au Sénégal.

Il a assuré de la « volonté manifeste » des élus territoriaux d’investir dans le financement de la santé. Mais, dit-il, « les moyens font défaut ».

« Le cadre légal est là, permettant que l’État transfère des moyens à ces élus territoriaux. Mais les transferts ne se font pas. Dans le domaine minier par exemple, les transferts qui devaient se faire dans le cadre du Fonds de développement local et du Fonds d’appui au développement, ne suivent pas », a déploré le président du 3 CAP Santé.

« Nous travaillons aujourd’hui avec les élus territoriaux pour mobiliser des ressources pour financer la santé de la mère et de l’enfant. Nous le faisons de façon coordonnée parce que c’est bien que chaque collectivité territoriale envisage des actions dans le domaine. Mais, quand ces actions sont coordonnées, on a une portée beaucoup plus importante », a dit Moundiaye Cissé, à l’Aps.

Il a rappelé que l’étape de Ziguinchor s’inscrit dans la suite de précédents ateliers organisés à Kolda et Sédhiou, régions dont les élus territoriaux et la société civile se sont également penchés sur des plans d’actions pour le financement de la santé de la mère et de l’enfant.