ZIGUINCHOR: La santé et l’éducation unissent leurs forces pour lutter contre l’anémie à l’école

Pour lutter contre l’anémie chez les adolescentes scolarisées âgées de 10 à 19 ans une campagne de supplémentation en fer acide folique avait été lancée l’année scolaire passée. Cependant, les résultats escomptés n’ont pas été atteints à cause principalement d’une opération de désinformation qui a conduit à une réticence dans plusieurs localités du pays.

Pour corriger cela le ministère de la santé et celui de l’éducation ont décidé de renforcer leur collaboration. Un atelier ayant regroupé les responsables des bureau genre et les chargés de communication des IEF et IA et les responsables de l’éducation pour la santé des districts sanitaire s’est tenu à Ziguinchor pour définir la stratégie de communication à mettre en œuvre.