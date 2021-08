Ziguinchor : La maison familiale de Sembène devenue un dépotoir d’ordures

Dans cette situation d’abandon de Sembène, la mairie de Ziguinchor est pointée du doigt. ‘’Nous confions nos collectivités locales à des gens qui ne s’émeuvent pas devant la puissance de notre patrimoine matériel et immatériel. Alors, là est un des maux les plus denses, les plus tragiques de l’Afrique. Et nous pensons que des communes, des collectivités locales comme la nôtre et comme d’autres, elles doivent être confiées… ou en tout cas il doit y avoir des commissions chargées de répertorier l’ensemble du patrimoine matériel et immatériel pour pouvoir en faire quelque chose de consistant, de solide et qui puisse permettre de promouvoir ces localités. Malheureusement, vous voyez, qui d’entre ceux-là qui nous dirigent au niveau communal, au niveau de nos collectivités connaît réellement Sembène ? Ce n’est qu’à partir de nos expressions, nos productions qu’ils connaissent sa viecomment il a été, qu’ils connaissent ses proches issus de l’enfance, ce qu’il a pu dire de son patrimoine de la Casamance ou autre qu’il a vécu intensément’’, s’emporte le professeur Amadou Fall.

De l’avis du professeur à l’Université de Ziguinchor, Sembène Ousmane s’est taillé une place de choix dans la littérature mondiale, à travers notamment son célèbre roman ‘’Les Bouts de bois de Dieu’’ qui demeure une référence dans le monde littéraire. Notre interlocuteur de souligner qu’il avait eu, en son temps, la présence d’esprit de prendre des photos de la maison du cinéaste quand elle était encore debout parce qu’aujourd’hui elle est un tas de ferraille, un tas de boue où l’on dépose des immondices.

Il signale que lui et des amis s’efforcent aujourd’hui de réhabiliter l’homme de culture qu’est Sembène car l’oublier c’est oublier la Casamance.

‘’Nous, avec d’autres, nous essayons encore de réhabiliter cet homme parce que c’est un patrimoine. Oublier Sembène, c’est oublier la Casamance, c’est cela aussi mon slogan. Parce que Sembène a symbolisé la Casamance, Sembène a matérialisé les us et coutumes, les valeurs traditionnelles qui ont fait l’homme casamançais, qui ont fait l’Africain dans son intégralité un homme de respect, un homme qui fait un serment et qui respecte justement la parole donnée. C’est cela Sembène et sous ce rapport il dérange’’.

Youssouf Conté, un voisin, estime que le spectacle qu’offre aujourd’hui le site qui abritait la maison familiale de Sembène est tout simplement écœurant. C’est à peine qu’il a pu sortir des mots de sa bouche tellement sa gorge était serrée. ‘’Au Burkina, il y a une statue qui représente Sembène Ousmane à Ouagadougou pour montrer son importance dans le cinéma africain. Ici à Ziguinchor aujourd’hui, quand on vient devant son ancien domicile qui est devenu un dépotoir comme on le voit là, c’est déprimant quoi. Je ne comprends pas. Vraiment, moi, je crois que les autorités devraient se lever un peu et surtout le maire’’ souligne Youssouf Conté.

La mairie annonce une réhabilitation

Interpellé par nos soins, Taïbou Diédhiou, adjoint au maire de Ziguinchor chargé des affaires culturelles, assure que l’institution municipale envisage d’organiser un mémorial du grand cinéaste pour le réhabiliter car il est une très grande fierté pour Ziguinchor. Répondant à ceux qui accusent la mairie d’inaction face à l’effondrement de la maison de M. Sembène, il rétorque qu’il n’appartient pas à son institution de reconstruire une maison privée de quelqu’un fut-il un grand artiste de la trempe de Sembène.

‘’Le maire Abdoulaye Baldé est en train de réfléchir pas pour reconstruire une maison de Ousmane Sembène mais quand même pour sa mémoire, voir comment on peut organiser un mémorial parce que la reconstruction d’une maison revient à son propriétaire. Donc, on est en train de travailler avec le maire pour voir comment organiser un mémorial dédié à Ousmane Sembène. Car il est quand même une fierté pour Ziguinchor, une fierté pour le Sénégal’’

Le Témoin