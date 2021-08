Ziguinchor : Fin de cavale pour le meurtrier de la petite Maimouna Barry

Maïmouna Barry, une fillette âgée de 4 ans, a été retrouvée égorgée à Kantene à la périphérie de Ziguinchor.

Arrêté après plus d’un an de cavale, rapporte Libération, N’gh. Thda, originaire de la Guinée-Bissau et désigné principal suspect, est passé aux aveux.

“Après les poules et les chèvres, les esprits ont réclamé un enfant de sexe féminin. J’ai amené Maïmouna Barry dans la brousse. Alors qu’elle criait, j’ai récité une incantation avant de l’égorger pour calmer les esprits qui ont pris le contrôle de mon corps”, a-t-il confié aux enquêteurs.