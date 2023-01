L’information principale de ce week-end est la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026 à la tête de l’équipe de France. En décidant de renouveler sa confiance à DD, Noël Le Graët a fait des déçus, particulièrement Zinedine Zidane qui attendait avec impatience ce poste.

Zidane sélectionneur des Bleus, c’est pas pour maintenant. Après plus de 10 ans à la tête de l’équipe de France, c’est Deschamps qui va continuer à diriger les Bleus fort de son bilan positif avec deux finales de Coupe du monde d’affilée dont une gagnée en 2018. Zizou devra donc attendre et patienter énormément, mais il y a certaines choses que l’ancien meneur de jeu des Bleus n’est pas prêt à oublier. Notamment la provocation des italiens qui l’ont poussé à sortir sur un rouge lors de la finale du Mondial 2006.

« Bien sûr, je me fais des reproches », a déclaré Zidane à El País sur son coup de tête contre Materazzi. « Mais, si je dis ‘désolé’, j’admettrais aussi que ce qu’il a lui-même fait était normal. Et pour moi, ce n’était pas normal »

« Il se passe des choses sur le terrain. Cela m’est arrivé plusieurs fois. Mais je ne pouvais pas le supporter là-bas. Ce n’est pas une excuse. Mais ma mère était malade. Elle était à l’hôpital. Ces gens ne le savaient pas. C’était un mauvais moment. Plus d’une fois, ils ont insulté ma mère et je n’ai jamais répondu. Et [alors] c’est arrivé. S’excuser pour ça? se serait excusé, mais pas à celui-ci », raconte Zidane, très remonté comme relayé par The Guardian.

« Si je lui demande pardon, je manque de respect pour moi-même et pour tous ceux qui me sont chers de tout mon cœur. Je m’excuse auprès du football, des supporters, de l’équipe. Après le match, je suis allé dans le vestiaire et je leur ai dit : ‘Pardonnez-moi. Cela ne change rien. Mais désolé tout le monde »

« Mais pour lui, je ne peux pas. Jamais, jamais. Ce serait pour me déshonorer. Je préfère mourir. Il y a des gens méchants. Et je ne veux même pas entendre parler ces gars-là », a conclu le Ballon d’or 98.