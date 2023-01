Les limiers du Commissariat central de Saint-Louis ont mis fin aux agissements de la bande de Mbaye Khalakha. Depuis novembre, les membres de ce gang, qui s’est constitué en prison, dictaient leur loi dans la vieille ville, à travers une série de cambriolages avec violence. “EnQuête”

Depuis le mois de novembre dernier, le Commissariat central de Saint-Louis croule sous les plaintes de citoyens ayant été victimes de cambriolage, parfois avec violence. Selon certaines victimes, les bandits ont utilisé une violence inouïe pour obtenir gain de cause.

Ainsi, le 12 décembre 2022, un individu s’est présenté au Commissariat central de Saint-Louis, pour déclarer avoir vu la veille, tard dans la soirée, le nommé Mbaye Khalakha, notoirement connu des archives de la police comme un as du vol et qui venait juste d’être élargi de prison, en compagnie de ses acolytes dans son quartier. Il portait un sac à dos laissant apparaitre un arrache-clou.

Le lendemain, a-t-il ajouté, il a été informé d’un cas de cambriolage dans ledit quartier. Pour élucider cette affaire, une enquête a été ouverte. Selon nos informations, après de longues filatures, investigations et recoupements, les hommes du commissaire Mamadou Tendeng, le patron de la police de Saint-Louis, sont parvenus à identifier, localiser et interpeller le nommé A. S. Diop alias “Mbaye Khalakha”, au domicile de sa petite amie, dans la nuit du vendredi 30 décembre dernier. Âgé de 28 ans, il est un maçon domicilié au quartier Pikine Sor. Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, il a tout nié en bloc

Mais l’exploitation de son téléphone portable l’a trahi. D’après nos interlocuteurs, il y apparaît dans une vidéo faisant la nouba avec des billets de banque éparpillés sur un matelas, où il est assis en compagnie de ses acolytes, après avoir vraisemblablement commis un cambriolage.

De même, le visionnage de ladite vidéo, poursuivent nos sources, a permis également aux enquêteurs d’identifier un de ses acolytes. Il a été interpellé, par la suite, aux alentours du commissariat, alors qu’il était venu rendre visite au nommé Mbaye Khalakha, en garde-à-vue dans les locaux du commissariat.

Il a été identifié au nom de B. Guèye, âgé de 18 ans. Il est apprenti-chauffeur. Entendu dans le régime de garde-à-vue, il a reconnu avoir participé à une série de cambriolages planifiés par Mbaye Khalakha. Il a été très loquace devant les enquêteurs.

“J’ai connu Mbaye Khalakha en prison. Il m’a contacté après mon élargissement de la Mac de Saint-Louis, pour faire partie de sa bande. Lors de nos cambriolages, certains objets volés étaient remis à un certain Nd. Guèye qui était chargé de convoyer “le butin” auprès d’un certain M. Lô. Ce dernier habite à Dakar et le reste est confié au nommé M. Diop“, a-t-il révélé aux enquêteurs.

En outre, la poursuite des investigations, dans le cadre de cette affaire, a permis d’interpeller successivement deux autres membres de la bande. Il s’agit de l’artiste M. Diop (né en 1979) et du chauffeur M. Diawara alias “Ameth Dassa”, âgé de 26 ans. Selon nos sources, interrogés sur les faits, M. Diawara et M. Diop ont nié. Le nommé Nd. Guèye, cité dans cette affaire, est en fuite.

La perquisition de son domicile a permis aux enquêteurs d’y retrouver des produits issus de vols. Il s’agit de lait en poudre, de parfums, de téléphones portables et d’une télévision. Également, la fouille de la chambre du nommé M. Diop s’est révélée fructueuse. Deux télévisions issues vraisemblablement de vol, y ont été trouvées. L’enquête aussi a montré qu’il y a d’autres membres de ce gang en fuite. Ils sont activement recherchés, informent des interlocuteurs.

D’après nos sources, l’enquête a permis de connaître le modus operandi de cette bande de malfaiteurs, dont la plupart des membres ont été récemment élargis de prison. Tout laisse à penser qu’elle s’est constituée en prison. Au terme de leur garde-à-vue, les quatre présumés cambrioleurs ont été déférés au parquet. On leur reproche les faits d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit et voies de fait