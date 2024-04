Yenne : Un berger soupçonne un apprenti de vol et le charcuté

Une tentative de vol a failli virer au drame au village de Niayes-Khayes situé dans la commune de Yenne. Un berger a soupçonné un apprenti chauffeur de vouloir subtiliser l’un de ses bœufs. Il lui a charcuté le corps à coups de machette. Seneweb revient sur le film.

La brigade de gendarmerie de Yenne a déféré, ce vendredi matin, un berger pour tentative de meurtre. A. Ka avait asséné plusieurs coups de machette à un présumé voleur. Les faits se sont déroulés le mardi 2 avril dernier vers 14 h, dans la brousse du village de Niayes-Khayes situé dans le département de Rufisque.

“J’avais laissé mon troupeau en brousse. À mon retour, j’ai surpris l’apprenti chauffeur C. Ka accompagné de son acolyte Adama (sans autre précision) en train de voler un de mes bœufs. Les deux voleurs ont pris la fuite dès qu’ils m’ont aperçu“, a déclaré A. Ka après son arrestation par les gendarmes de la brigade de Yenne.

Poursuivant son récit, il informe qu’après une course-poursuite dans la brousse, il a réussi à neutraliser un des suspects. Le berger lui a alors asséné plusieurs coups de machette aux différentes parties du corps. L’apprenti chauffeur âgé de 24 ans s’en est sorti avec des fractures et d’autres blessures graves. C. Ka est admis aux soins intensifs dans une structure médicale, où il a subi une intervention chirurgicale au niveau de la tête, selon une source médicale de Seneweb. Le médecin traitant lui a délivré un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail (ITT) de deux mois. Il n’a pas été encore entendu par les enquêteurs, à cause de la gravité de ses blessures.

Le berger, quant à lui, a été déféré ce vendredi matin au tribunal d’instance de Rufisque par la gendarmerie de Yenne. Il est poursuivi pour tentative de meurtre et va atterrir au tribunal de grande instance hors classe de Dakar.