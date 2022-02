Bby soupçonne un deal entre Serigne Mboup et Mariama Sarr

La coalition Benno Bokk Yakaar de Kaolack est dans tous ses états. Selon les responsables de la mouvance présidentielle présents à l’installation du nouveau bureau municipal, les soupçons de vote sanction de Mariama Sarr et Cie se confirment au jour le jour. Vrai ou faux ? En tout cas, indiquent-ils, des consignes ont été données afin que les conseillers élisent un jeune lieutenant de Mariama Sarr, au poste de 14e adjoint au maire de Kaolack. Ayant écho de la consigne, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Dr. Alioune Diouf, s’est finalement retiré.

Ce qui fait dire aux responsables de Benno, selon Dakaractu, que Mariama Sarr a tout simplement reçu sa part du gâteau, à travers cette élection. En attendant que les choses soient encore plus claires, le nouvel édile de la capitale du Saloum, Serigne Mboup, décline sa feuille de route, qui est de faire de Kaolack une ville prospère et sûre, dotée d’un bon cadre de vie. La tête de liste de la coalition «And Nawlé, And Liguey», dira que la fonction de conseiller municipal ne doit pas être perçue comme une sinécure, mais plutôt comme un sacerdoce. Serigne Mboup a offert un bus et une pelleteuse d’une valeur de 150 millions FCfa à la commune et invite les Kaolackois à contribuer au rééquipement des services techniques de la municipalité.