N1 féminin – Régina Diatta, la star du CEMT Zig, a déjà dépassé la barre des 100 points !

Elle disputera la 9ème journée du championnat de basket sénégalais avec 144 points, au compteur. Celle qui porte depuis ses débuts en 2019 les succès du club du Sud, sera attendu ce week-end.

Sorti 3ème de la poule B, après un début difficile, à la fin de la phase aller, le CEMT Zig dorloté par l’artificière du National 1 féminin, Regina Diatta (134 points inscrits en 7 rencontres), débute mal la phase retour. Il s’est reclassé à la 4ème position après sa récente défaite contre la lanterne rouge, le Jaraaf.

La jeune Ziguinchoroise, Régina Diatta a sorti son équipe d’un décombre, après des débuts difficiles dans le championnat. Auteur de 42 points lors du dernier match des siens en phase aller, Regina a permis à son équipe de terminer 3ème de la poule B avec 11 points. La jeune arrière deviendra ainsi, la joueuse la plus décisive de la Ligue et le leader incontestable de son équipe. En effet, après avoir réalisé un match moyen (10 points) lors de la 8ème journée, à l’extérieur, le CEMT Zig s’est fait laminer par le Jaraaf (47-73). Partant favori de ce match, la formation Casaçaise est resté impuissante face à une équipe de Jaraaf, plus en forme ce jour-là.

Régina sera très attendue lors de cette 9ème journée car son équipe est actuellement en position défavorable, où la moindre erreur serait fatale. CEMT Zig doit impérativement remporter le match contre UCAD SC, ce samedi pour se relancer et maintenir cette place qualificative des playoffs. L’avantage de ce match, est qu’il se disputera à domicile pour les Ziguinchoroises, au terrain Aline Sitoé Diatta. Le CEMT Zig a jusque-là assuré à domicile (3/4 matchs remportés).

Petite de taille mais bourrée de talent

Elle n’est pas grande de taille comme certaine basketteuse, mais la petite est très avenante et très chaude sur le terrain. Une fois sur le parquet, l’arrière, spécialiste des tirs à mi-distance (45 paniers à 2 points) séduit le public de par son franc jeu. Démoniaque face au paniers, Regina Diatta, a inscrit en moyenne 19,1 points par match, soit la meilleure de la Ligue.