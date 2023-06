Suite à la déclaration du Khalife général des Mourides concernant l’interdiction de la politique à Touba, des insinuations ont été faites, laissant croire que le guide des Mourides leur aurait interdit le droit de vote. Toutefois, son secrétaire général et neveu; Serigne Khadim DIOP, a clairement précisé qu’il n’était jamais question d’interdire le droit de vote dans la ville sainte.

Dans une déclaration, Serigne Khadim DIOP a souligné que le droit de vote n’a jamais été interdit aux habitants de Touba. Selon lui, il s’agit simplement de délocaliser les bureaux de vote en périphérie de la ville sainte. « Cette décision va entraîner de petites modifications du déplacement du périmètre, en s’éloignant du centre, de rapprocher les bureaux de vote des populations. il est important de préciser que Touba n’a jamais voté au centre, de la mosquée. Le vote s’est toujours déroulé à la périphérie, hors périmètre sacré (…) Serigne Mountakha est un modèle de citoyen accompli, toujours mu par l’intérêt général dans sa position équidistante par rapport à toutes les chapelles. Ce citoyen, on ne doit pas lui prêter l’idée d’empêcher d’exercer un droit aussi citoyen que celui du vote », a-t-il déclaré.

Selon lui, Serigne Mountakha MBACKE a pris cette décision à cause des querelles entre hommes politiques à Touba. « Et comme tout le monde appartient à la seule famille, le Khalife a voulu protéger tout le monde. C’est eux qui devraient revoir leurs comportements et ne pas amener le Khalife à prendre certaines décisions », a-t-il ajouté.