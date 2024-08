Les passagers du vol R2-3043 de la compagnie TransAir vivent un calvaire sans fin depuis samedi dernier. L’avion qui devait quitter l’aéroport Blaise Diagne de Diasse le 10 août à 9 heures pour rallier l’aéroport Léon M’BA de Libreville le même jour à 16 heures 45 minutes, après deux escales à Bamako et à Abidjan, n’a jusque-là pas encore décollé.

Logé dans un hôtel à Thiès suite à cette annulation sine die, les passagers sont dans une situation délicate. Ils n’ont aucune information sur la date et l’heure à laquelle, le vol sera reprogrammé.

Un d’entre eux, Yann Joël a contacté Seneweb pour raconter le supplice que la compagnie TransAir leur inflige depuis 7 jours.

« Je devais voyager depuis samedi 10 août 2024 pour Libreville (Gabon). Je suis arrivé le samedi à 6 heures comme exigé dans la convocation. Le bureau d’enregistrement ne s’ouvre pas jusqu’à 9 heures (heure prévue pour le décollage, Ndrl). Sur place, la dame nous fait comprendre que notre vol a été annulé. Ils ne nous ont envoyé aucune notification. Ils nous ont demandé de rentrer. Ils nous ont convoqués le mardi 13 août à 21 heures pour un vol à 23 heures », confie Yann.

Malheureusement, ils ne sont pas au bout de leurs peines, puisque le mardi également, bis répétita ! « On arrive le mardi à 21 heures, on trouve une dame qui nous dit que le vol est encore annulé, sans donner de date précise. Elle nous a proposé de nous loger à l’hôtel. Ce que nous avons accepté. Le problème est que depuis mardi on est à l’hôtel sans information sur la date du prochain vol », dénonce-t-il.

Le pire dans cette histoire, selon Fortuné Ikalama, un autre passager, « le vol a été repoussé plus de quatre fois ». « Après la deuxième annulation le mardi, on était censé voyager le lendemain mercredi. Après, ils nous ont dit vendredi, puis samedi. Et là on nous dit mardi prochain. Maintenant à TransAir, personne n’ose nous avoir au bout du fil », martèle ce père qui voyage avec sa fille de 9 mois.

Joint par Seneweb, TransAir informe que l’appareil qui doit effectuer le vol a quelques « soucis techniques ». « Maintenant tous les passagers sont logés et bien nourris en attendant. On n’a pas voulu les laisser à l’aéroport ou rentrer chez parce que parfois il y a des passagers qui étaient juste venus en vacances et qui n’ont plus de logement. Donc ils sont logés à l’hôtel conformément à la loi. Le vol est prévu pour mardi prochain ou bien lundi même. Tout dépend de la disponibilité de l’avion », confie la compagnie.

En attendant, Yann qui devait se rendre à Libreville pour renouveler son passeport et prendre part au mariage de sa mère le jeudi 15 août, devra ainsi se contenter de l’album photos. Un préjudice qu’il n’est pas prêt à pardonner à la compagnie aérienne.