Manchester City : Pep Guardiola a subi une intervention chirurgicale

Le coach de Manchester City, Pep Guardiola, vient de se faire opérer. L’annonce a été faite par le club de Manchester City par voie de déclaration. Guardiola avait des douleurs au dos.

Le directeur de Manchester souffre de maux de dos depuis un certain temps et il s’est rendu à Barcelone pour subir une chirurgie d’urgence réalisée par le Dr Mireia Illueca », a annoncé le club champion d’Europe et d’Angleterre.

Pep Guardiola sera absent aux deux prochains matchs à Manchester City. Son adjoint, Juanma Lillo, le remplacera au poste de juge.